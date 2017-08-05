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﻿升讀內地院校 每年獲資助五千元

2017-08-05 列印
　　港生到內地升學亦可獲政府資助。教育局昨日宣佈，在指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，即日起至十月三日可申請一七/一八學年「內地大學升學資助計劃」，每年五千元的免入息審查資助。

　　教育局指，是項資助為新增項目，目的為優化原有的資助計劃，幫助在中學文憑考試考獲「三三二二」的成績，或已通過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」前往內地升讀學士學位課程的合資格本港學生。

　　有關資助計劃於一四年七月推出，本港學生於指定一百五十六間內地院校修讀學士學位課程，經入息審查後，可獲一萬五千元全額資助，或七千五百元半額資助。新優化措施加入免入息審查資助，每名合資格學生可獲每年五千元資助。
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