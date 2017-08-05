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﻿怪翁捉鴿疑勒殺 途人勸阻反被罵

2017-08-05 列印
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  網上流傳一段影片，只見一名男子在沙田企圖捕捉一群路邊野鴿，其後疑似將野鴿勒死。兩名女途人阻止，惟男子反怪有人多事，最後更疑似出手襲擊拍片者。不少網民均不齒該男子暴行，呼籲目擊市民報警處理。

　　相關短片昨在多個社交平台群組瘋傳，全片長約一分半鐘，地點疑在沙田沙角邨熟食亭對開。片中起首但見一名穿著間條上衣、短褲、「踢拖」，滿頭白髮男子，脫去拖鞋後走向馬路邊一群野鴿。此時，一名白衣婦人喝止，怒斥「好咯喎！你捉完未呀……有生命㗎嘛！」詎料男子疑不滿對方多事，即以粗言回敬，引途人圍觀；其中一名女子上前勸止。其間男子情緒激動，奔前疑似用拖鞋襲向拍片者，現場有人大喊「唔好郁手！」另有一幅圖片顯示，該名男子掐着一隻鴿的翼部（見圖），更有人指見他早前將一隻鴿勒死。
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