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日報新聞 > 港聞

﻿999來電三成四屬濫用

2017-08-05 列印
  警方九九九熱線今年首六個月，接聽超過一百零四萬七千多個來電，約三成四來電屬滋擾性或錯誤撥出，警方呼籲市民切勿濫用。今年首六個月，各總區指揮及控制中心共接聽一百零四萬七千一百零三個來電，當中約六成六為需要處理的求助電話，餘下三十五萬二千多個來電則屬滋擾性或錯誤撥出。警方強調濫用緊急熱線，會影響警方處理緊急事故的效率。
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