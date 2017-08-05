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﻿港泰簽意向書 加強貿易關係 林鄭訪泰獲讚亞洲女強人

2017-08-05 列印
■特首林鄭月娥拜會泰國首相巴育。
■在雙方見證下，本港貿發局與泰國商務部簽訂合作意向書。
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        特首林鄭月娥昨由新加坡轉到泰國訪問，先後與泰國首相巴育及外交部長敦巴穆威奈會面，其間獲讚揚執行力強，是昂山素姬以外的另一名亞洲女強人。林鄭出席當地一個商界論壇時表示，將在本港實施稅務改革，包括設兩級制利得稅制，及研究為本港企業提供科研稅務減免等，讓香港保持營商便利的環境。

        林鄭月娥昨聯同行會召集人陳智思、貿發局主席羅康瑞等，分別拜訪泰國首相巴育及泰國外交部長敦巴穆威奈。其中，敦巴穆威奈稱指林鄭執行力強，是行動派，又指曾聽說亞洲有兩位女強人，一位是林鄭，另一位是緬甸的昂山素姬。其後在雙方見證下，本港貿發局與泰國商務部簽訂合作意向書，計劃加強兩地貿易關係，以及培育年輕企業家或人才。

　　林鄭其後出席東盟商界人士論壇，指日內會考慮在泰國曼谷設立經貿辦事處，並積極研究為企業提供科研稅務減免，包括考慮雙倍稅務減免、設兩級制利得稅制等，實施競選承諾，保持香港稅制競爭力。
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