 Advertisement
  • 2017年8月5日 星期六
  • 28º
  • 91%
熱門： 報名考CRE踩過界小型飛機電競音樂節一地兩檢

日報新聞 > 港聞

﻿19輛涉違規改裝車遭扣查

2017-08-05 列印
Previous Next

　　警方昨日在多個陸路出入境口岸進行打擊非法改裝車輛行動，共扣留十九輛涉改裝不合規格輕型貨車及私家車調查。新界北總區交通部人員，昨上午十時，在文錦渡、沙頭角及落馬洲管制站進行代號「進擊」（COUNTERCRUSH），打擊使用非法改裝及不合車輛規格的車胎及配件的汽車行動。

　　行動中人員發現有出入口岸車輛的車胎安裝不合規格的跑車胎及部份車輛為光頭胎，共扣留十八輛輕型貨車及一輛私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，事後將有關車輛拖返大欖汽車扣留中心，稍後將作進一步檢驗。

　　去年十月至上月，警方共進行了八次相關行動，共拖走二十七輛車涉非法改裝車輛扣查。警方提醒車主及駕駛者，非法改裝車輛屬違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，一經定罪，最高可判罰一萬元及監禁六個月。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd