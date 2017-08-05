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﻿澳博獎學金 71員工子女受惠

2017-08-05 列印
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　　澳門博彩股份有限公司昨舉行第十三屆「澳博獎學金」頒獎典禮，合共七十一名員工子女受惠。頒獎典禮於新葡京宴會廳進行，十名表現優異的學生獲「澳博獎學金」，每人每年獲頒獎學金二萬澳元，直至修畢大學課程為止。另外二十一名入圍的同學亦獲頒「澳博卓越員工中心」禮券三千元作嘉許。

  澳博亦向三十名尚在就讀的往屆「澳博獎學金」得獎學生續發每人二萬元新學年的獎學金，其中兩名學生在上學年度取得最佳成績，各獲頒「成績優異獎狀」及書簿金五千元。
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