﻿逾$1000萬勁獎 多款Smartech智能家電等你贏！

家裏燈泡壞了﹐去電器舖買新的，說沒有。不是沒有貨，而是這一種燈泡停產了。同樣，有一款光管滅了，也說停產而無貨。家居裝修是七年前，當時裝的都是新款燈，七年之中也換過不少燈泡和光管，不知不覺，那盞功能還很好的燈就配不到燈泡和光管了。時代是在進步，速度還很快，你用開的電器，不論好壞，到時就淘汰。 於是你就會感受到生活中近乎荒謬的矛盾。一方面，環保意識高唱入雲，就說電燈吧，又說要環保又說要節能，然後好端端的電燈沒了可用的燈泡，你只能把這盞燈扔進垃圾桶。這算環保嗎？ 手機也是這樣，電腦也是這樣，家居許多電器都這樣，如今一樣東西本來好好的，但因為過時——過時的定義由製造商設定——零部件...

2017-08-05