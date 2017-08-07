﻿JUPAS放榜 八大取錄萬七人 聯招生今抉擇 轉讀私大急增

大學聯合招生辦法（JUPAS）今日正式放榜，四萬八千多名學生之中，有一萬七千六百七十五人獲派八間資助大學的學士學位課程。由於今年政府向報讀十五間自資院校學士學位課程的學生提供每年三萬元資助，有輔導團體估計，或有部份未獲心儀八大學位課程的學生，轉報自資學位，而部份獲多於一間自資院校有條件取錄的學生，將抉擇選讀哪所院校，亦有成績稍遜學生未獲自資院校取錄，轉攻副學士和高級文憑課程。



聯招派位結果出爐，四萬八千五百零二名申請學生中，只有一萬七千六百七十五人獲派八大資助學士學位（當中少部份為公開大學自資學士學位），另三千四百九十人獲派城大副學位、理大及教大的高級文憑課程。另外，有一千二百六十二人獲派自資院校的指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）學士學位課程。經聯招獲得取錄資格的學生最遲明天須繳交留位費。



學友社學生輔導中心總幹事吳寶城指出，往年經聯招獲取錄資格而又放棄的人數，大約有三千至四千人，雖然放棄八大學位取錄資格的人士佔少數，但過往不乏在文憑試取得二十五至二十六分的學生，因不獲派心儀學位而放棄取錄資格，轉而報讀自資學位或副學位等課程。聯招兩輪候補派位結果將於本月二十一及二十四日公佈。



政府在新學年向十五間專上自資院校的自資學位課程學生提供三萬元免入息審查資助，吸引不少學生報讀及繳交留位費。東華學院稱，今年報名人數較去年升逾五成，十個學位課程中，四個已額滿。恒生管理學院則收到近二千人申請。



副學士高級文憑非常搶手



吳寶城指出，由於有退款機制保障，學生獲八大或SSSDP學位，可取回向自資院校繳交的留位費，故不排除有學生在聯招未公佈前「買保險」，也報讀自資課程，並且報讀多於一個；學生今天須決定是否接納聯招取錄資格，或升讀自資學位。一心想入讀自資學位者，亦須決定最終意向，估計會出現一陣子揀選課程熱潮。



至於未獲聯招派位的人士，吳寶城不建議他們等候月底的聯招候補派位結果公佈。不過，他估計大部份文憑試成績稍遜的學生已作好心理準備，報讀副學士或高級文憑課程，以求日後持續進修，接駁大學學士課程。