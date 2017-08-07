﻿追查許仕仁戶口資料長達六年 廉署「捕龍小組」 首披露查案歷程

前政務司司長許仕仁「世紀貪污案」，各被告已被裁定「終極上訴失敗」，這件歷時九年的大案劃上句號。廉政公署帶領專責小組調查案件的執行處處長（政府部門）余振昌首度接受訪問，披露長達六年的查案歷程，指初期「每一個線索都不會放過」，日夜全力「拼圖」，其後鉅細無遺地分析各被告名下的戶口等資料，合共翻查了二百三十個銀行戶口，數以千計錢銀交易，終揭發陳鉅源及關雄生以迂迴的方式，將數以百萬計的賄款匯至許仕仁戶口。



余振昌受訪時透露，專責小組起初只有三人，由於案件複雜，加碼為五人組。案件源起自○八年底廉署接獲的一封「匿名者爆料信」，當時專責小組隨即開始調查許仕仁「免費租住」禮頓山豪宅與他身為強積金管理局主席續租國金寫字樓的關係，雖然得到的資料有限，但余強調專責小組鍥而不捨，「每一個線索都唔會放過」。



而調查的轉捩點是，專責小組從許仕仁的稅務文件發現「大量不知名收入」。廉署於是不動聲色地調查，先邀請郭炳江等人士錄口供，抓緊許仕仁「免費租住」禮頓山相連單位及新地顧問合約的關係作為線索，再在○九年十二月「進攻」許仕仁，請他解釋清楚箇中關係，但是眾人都提供看似合理的解釋。



「會計女神探」聯手調查



小組遂深入追查許的稅務狀況，發現許所控制的戶口有很多不知名收入，於是不斷擴大調查方向，在一一年尾進行財務調查。廉署「女將」總調查主任李慧兒及羅貝雯，聯同有「會計女神探」之稱的總法證會計師鄧淑妮，將各被告名下的戶口、海外公司、多筆巨款、資金流向，鉅細無遺地分析調查。記者問到翻查許仕仁的銀行戶口資料時，許是否如外界所指是「大花筒」？余振昌回答 :「基本上就入不敷支。」團隊會見超過一百二十名證人，翻查二百三十個銀行戶口，數以千計的錢銀交易，最終揭發新地「老臣子」陳鉅源透過中間人港交所前高級副總裁關雄生，用迂迴的方式，將數以百萬計的賄款匯至許仕仁戶口。小組並在一二年初，發現更多的犯罪證據，與許的口供出現矛盾。



揭發陳鉅源迂迴匯錢



廉署最終在一二年三月十九日率先拘捕陳鉅源和關雄生，十日後旋風式再拘捕許仕仁、郭炳江及郭炳聯兄弟。郭炳湘則在同年五月三日被捕，最後沒有被起訴，而郭炳聯經審訊後最終獲無罪釋放。



許仕仁經審訊後被裁定串謀公職人員行為失當等五罪，在一四年被判囚七年半，並被法院頒令破產。郭炳江就被裁定一項串謀藉公職作不當行為罪成，判監五年、罰五十萬及取消董事資格五年，估計最快二○一九年三月出獄。據悉，他和許仕仁將於明年中可以申請假釋。而新地前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生，被裁定串謀犯藉公職作出不當行為及串謀向公職人員提供利益兩項控罪罪名成立，分別判監六年及五年。消息指，關雄生已向懲教署申請提前釋放，而陳鉅源亦計劃提出假釋申請。