﻿繫安全帶但無勒痕 醫生爸爸「貼身」駕車嬰掛胸前昏迷命危

一名醫生爸爸，昨把兩個月大的幼子懷在胸前駕車抵家時，男嬰放聲哭叫後即陷入昏迷。父親為愛子急救及報警，並懷疑愛子遭私家車安全帶所勒受創。救護員現場將男嬰送院搶救，情況危殆。警方初步調查後，相信事件沒有可疑。



涉事四十三歲父親姓韋，與四十一歲姓黃妻子育有兩名分別四歲及兩個月大的幼子。據悉，韋與妻子均為醫生，前者在一間公共醫院中任職放射科專科醫生。昨早約十時半，韋帶同兩子外出吃早餐，駕駛一輛福士私家車返回何文田街五號寓所，其間他用嬰兒孭帶將幼子懷在胸前，再繫上安全帶。早餐後同樣方法帶子回家，惟剛抵達樓下停車場時，幼子突然放聲大哭，回家後更陷入昏迷。韋見狀急為愛子進行急救，並報警求助。



應用嬰兒籃固定於後座



警方及救護員報報到場，將男嬰送廣華醫院搶救，情況危殆。警方向韋了解經過時，他疑愛子被私家車安全帶勒傷，但警方發現男嬰頸及胸並未發現勒傷痕跡。據悉，男嬰近日患感冒，警方正調查其昏迷是否與此有關。案件暫列有人暈倒處理。



本港並沒有就嬰兒使用汽車安全帶立法，但運輸署對駕駛者建議，不足九個月的嬰兒應躺在便提式嬰兒牀或嬰兒籃上，並以特別繩帶固定於汽車後座。



汽車工業學會會長李耀培指出，將不足一歲的嬰兒懷在胸前駕車，可能會令安全帶勒傷其頸部，如司機突然煞車或遇車禍，可令幼兒壓於胸與軚盤間受創，安全氣袋彈出更可能致命。他認為司機應將幼嬰躺在「嬰兒安全籃」，再扣緊於汽車後座以策安全。但李耀培指有關建議指引無約束力，政府應考慮修例，仿效歐美、新加坡及內地般，強制嬰兒或小孩坐車時，須獲提供合適的安全裝置。