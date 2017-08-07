﻿失蹤港商再走失 流浪街頭兩日尋回

失蹤十一年的本港商人陳志健，上周四剛跟家人重聚，詎料翌日即離開醫院再度失蹤。昨凌晨，有市民發現一名老翁在上水附近街道上徘徊，警方到場證實老翁乃陳志健，隨即將他送院檢驗。



現年六十八歲的陳志健，上周四在內地義工組織「讓愛回家」協助下，成功從東莞尋回返港與家人重聚，之後送北區醫院檢驗。詎料上周五凌晨陳志健獨自離開醫院，院方發現報警。



昨凌晨一時許，有途人在上水青山公路古洞段一巴士站附近，看見一名老翁徘徊，擔心他有危險報警。警方到場，發現老翁身上帶有數張紙張，上面疑寫有其身份證號碼，經核實後證實他正是陳志健，他沒有表面傷痕，事後送返北區醫院檢驗及通知其居住灣仔的胞妹。警方正調查陳志健離院的原因。