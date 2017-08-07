﻿輕聲細語 學得其法 掌握外語無難度

香港很多孩子在嬰幼兒階段已學習英語，不少父母甚至以英、粵及普通話三語教導孩子。美國最新一項研究發現，在三歲前採用互動及遊戲為本的活動學習英語，有助母語為非英語的孩子，學習英語。文：黃慧心



美國華盛頓大學學習與腦科學學院科學家Naja ferjan Ramirez去年發表研究，在幼兒時期，尤其是三歲以前，是學習第二語言的最好時機。嬰兒從出生開始接觸兩種語言，通常兩種語言都會成為其母語，而成人學習第二語言則顯得吃力，難以像母語般流利。



研究又發現，能操雙語的成人和小孩，大腦的執行功能較佳，可更輕易地轉移注意力、切換任務和解決問題，而且他們可以輕鬆切換語言，不會出現混淆，更有證據顯示，雙語者在學習第三種語言時較為輕鬆。



遊戲互動 鼓勵說出口



不過，不是所有父母都有能力在日常生活中營造雙語環境。Ramirez近日在學術期刊《心智、大腦與教育》發表新一項研究，即使是單一語境的家庭，只要通過有科學基礎設計的教學方法，同樣可令幼兒學好英語。



研究在西班牙進行，把二百五十名七至三十三個多月大的嬰幼兒分成兩組，第一組由研究人員派出的老師，採用按初生嬰兒腦部和語言發展、強調互動、遊戲及質素的英語教學方式上課，並鼓勵孩子多說英語；第二組則上當地的雙語課程。十八個星期後，第一組英語理解能力及用詞明顯較第二組優勝，孩子一小時平均用上七十四個英文字或片語，第二組則只有十三個英文字或片語。



妙法培育雙語兒童



1. 三歲前學外語



華盛頓大學學習與腦科學學院總監Patricia Kuhl形容，嬰兒的腦部是最佳的學習機器，因此應把握零至三歲的黃金時間，讓嬰幼兒學習第二語言。



2. 簡單溫柔慢慢說



多個研究發現，父母以「嬰兒導向式語言」（infant-directed speech）跟孩子說話，有助促進他們的語言發展。「嬰兒導向式語言」是父母在孩子兩歲前經常採用的說話方式，通常會用較溫柔的語氣、簡單的句子結構、較慢的說話節奏，以及拉長元音說話，讓孩子在不知不覺間學習語言。



3. 胎教第二語言



美國堪薩斯大學最新一項研究，通過心磁圖監察胎兒「聆聽」英語及日語錄音時的心跳，發現播放日語時，胎兒心跳頻率會出現變動，推斷胎兒階段已可接收不同語言的音調，建議從胎教開始，展開語言教育。







