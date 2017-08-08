﻿逾二千六百人未獲派位 聯招生投私大護理工管搶手

大學聯招結果昨天揭盅，一萬七千多人獲八大取錄入讀資助學士學位課程，餘下三萬多人轉戰各私立專上院校的自資課程。政府今年起向十五所私立專上院校的自資學士課程學生提供三萬元資助，如要報讀心儀學科，須爭分奪秒，部份熱門科目，如恒生管理學院的工商管理、東華學院的心理學和幼兒教育，以及明愛專上學院的護理學等，僅剩少量學額，估計非常搶手。另外，職業訓練局的幼兒教育高級文憑課程亦受歡迎。



政府今個新學年起向十五所私立專上院校的自資學士課程學生提供三萬元資助。翻查資料，今年逾兩萬一千名文憑試考生考獲「三三二二」，符合報讀自資學士課程並獲資助的申請資格，扣除經聯招獲派學士學位、指定專業界別課程資助計劃（SSSDP）自資學士學位的考生後，料有近二千六百人在聯招後未獲派學位，他們可選報自資學位課程。



恒管錄二千留位 東華報名增三成



未獲派八大資助學士學位的學生，可利用新資助一圓大學夢。多所專上院校今日繼續招生，恒管表示已有近二千人繳交留位費；東華學院指今年報名情況踴躍，截至昨日申請人數約四千，仍較去年同期多約三成。



目前部份熱門學士課程尚餘一些名額，包括恒生管理學院的工商管理、東華學院的心理學和幼兒教育、以及明愛專上學院的護理學等。而已滿額的學士課程，包括樹仁大學的新聞與傳播和中國語言文學、以及東華學院的護理學健康科學及醫療化驗科學。另外，職訓局的學士學位課程包括酒店營運管理和醫療護理，以及幼兒教育、酒店及餐飲業管理和土木工程高級文憑等亦是傳統熱門課程。



查詢自資工管課程踴躍



學友社學生輔導中心總幹事吳寶城表示，截至昨日傍晚六時共接獲一百二十五宗查詢，近六成為經聯招獲派學士學位的學生，因獲派課程並非其首選，正考慮是否報讀聯招以外的自資學士課程，其次有兩成七查詢有關自資副學士課程，另有兩成二查詢自資學士課程，當中大部份是查詢仍有剩餘學額的自資學士課程，詢問度最高的是工商管理和文學類課程。



SSSDP資助將擴至七萬



吳寶城提醒考慮報讀自資學士學位的學生，下學年或可獲更多資助，因政府日前公佈SSSDP將於一八/一九學年擴大及恒常化，獲選的自資學士課程可獲高達七萬元資助，比其他學士課程的三萬元資助額更高。



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