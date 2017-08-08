﻿廈門灣沙灘驚現超市手推車

本港海底驚現超市手推車！有網民在西貢廈門灣沙灘清理垃圾時，竟在海底發現一部超市手推車，車身有一半已深陷沙底，該網民最終和兒子合力將手推車打撈出來。事件獲大批網民激讚。



網民Paul Ng Ching在社交網站facebook群組「香港行山遠足之友（聊天吹水專區）」上載多張相片，圖片見到兩名男子身穿潛水衣及戴潛水鏡，在海中拿著一部超市手推車。該網民指上周六在西貢廈門灣清潔沙灘時，在約兩米深水底無意間發現一個「鐵籠」，看清楚才發現是一部超市手推車，有一半車身已埋在沙底下，形容「真係好大嘅驚喜！」



不少網民向事主致謝，更笑言「海底都有超市」。有網民則批評棄置手推車的人離譜、無公德心，懷疑是有人出海開派對時，買完大批東西後借車運送，惟事後沒有正當處理手推車。