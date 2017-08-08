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﻿杜敬謙柏林站混合泳獲銅牌

2017-08-08 列印
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　　港隊「飛魚」泳手杜敬謙繼上周四於短池游泳世界盃莫斯科站，一日內三度刷新香港紀錄，更奪得一百米混合泳賽銅牌後，他前日轉戰德國柏林站賽事再創新紀錄，先後打破男子一百米自由泳及二百米個人混合泳香港紀錄，同時摘下二百米個人混合泳銅牌（見圖）。

　　杜敬謙前日在德國柏林站出戰一百米自由泳初賽，於第八組以四十七秒四十二取得第四名，總排名則屬第九，突破香港泳手黃鍇威在一○年世界短池泳賽創下的四十八秒五三紀錄，但因排名未進入前八，故無緣晉身決賽。其後在二百米個人混合泳初賽，游出一分五十五秒五十六，比香港紀錄保持者麥浩麟兩分一秒一七的成績大幅推前，更以第四名躋身決賽，最後更奪得銅牌，是他今次歐洲之行個人第二面獎牌。他在社交網站個人專頁分享戰績，並感謝各界支持。
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