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﻿美股中段升24點

2017-08-08 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二二一一七點，升二十四點；納指則報六三七八點，升二十七點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十八點一港元，跌零點二五港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點七港元，升零點一港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百六十四點二美元，跌零點四美元；紐約期油則報每桶四十八點八七美元，跌零點七一美元。
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