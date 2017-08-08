﻿王光亞指毋須釋法 林鄭：有信心市民歡迎一地兩檢

高鐵「一地兩檢」方案爭議未止，正在北京訪問的特首林鄭月娥昨先後會見港澳辦主任王光亞及多個中央部門，王光亞指香港整體對「一地兩檢」方案反應平靜、理性，中央認為無須就此釋法。林鄭月娥亦有信心，未來經過政府詳細解說後，市民會歡迎有關方案。



林鄭月娥昨日下午與港澳辦主任王光亞會面，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華亦有同行。王光亞在會面後表示，與林鄭有談及「一地兩檢」事宜，認為香港社會雖對方案有不同意見，但整體反應平靜、理性，又指方案完全符合《基本法》和一國兩制精神，毋須就方案釋法。



會晤鐵總亞投行高層



林鄭昨早與中國鐵路總公司總經理陸東福會面時亦提及，只有實施「一地兩檢」才能發揮高鐵帶來的經濟和社會效益，開拓新就業機會，期待明年第三季通車後可以加入「國家高鐵的大家庭」。她又指，方案經過詳細討論，有信心政府在未來兩、三個月向市民詳細解說後，市民會歡迎方案。



另外，經民聯青年事務委員會聯同二十二個工商、專業和青年團體宣佈組成「一地兩檢關注聯盟」，發言人兼經民聯青委會主席梁宏正形容，「一地兩檢」能讓高鐵有效達到便民、便商、便利的效果，亦能擴闊金融服務業的發展空間。聯盟將展開一系列媒體宣傳工作包括舉辦論壇，促進公眾了解和討論，亦會收集會員和業界意見向當局反映。



此外，林鄭昨日訪京行程亦拜訪亞投行行長金立群，期望香港能積極擔當重要角色，受惠於亞投行項目並作出貢獻。她又與國家教育部部長陳寶生會面，形容教育工作相當重要，教育開支是對未來的投資，希望能培養香港青少年的國家觀念、香港情懷和世界視野。