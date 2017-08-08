﻿王光亞指毋須釋法 林鄭：有信心市民歡迎一地兩檢

林鄭月娥昨日下午與港澳辦主任王光亞會面，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華亦有同行。王光亞在會面後表示，與林鄭有談及「一地兩檢」事宜，認為香港社會雖對方案有不同意見，但整體反應平靜、理性，又指方案完全符合《基本法》和一國兩制精神，毋須就方案釋法。
會晤鐵總亞投行高層
林鄭昨早與中國鐵路總公司總經理陸東福會面時亦提及，只有實施「一地兩檢」才能發揮高鐵帶來的經濟和社會效益，開拓新就業機會，期待明年第三季通車後可以加入「國家高鐵的大家庭」。她又指，方案經過詳細討論，有信心政府在未來兩、三個月向市民詳細解說後，市民會歡迎方案。
另外，經民聯青年事務委員會聯同二十二個工商、專業和青年團體宣佈組成「一地兩檢關注聯盟」，發言人兼經民聯青委會主席梁宏正形容，「一地兩檢」能讓高鐵有效達到便民、便商、便利的效果，亦能擴闊金融服務業的發展空間。聯盟將展開一系列媒體宣傳工作包括舉辦論壇，促進公眾了解和討論，亦會收集會員和業界意見向當局反映。
此外，林鄭昨日訪京行程亦拜訪亞投行行長金立群，期望香港能積極擔當重要角色，受惠於亞投行項目並作出貢獻。她又與國家教育部部長陳寶生會面，形容教育工作相當重要，教育開支是對未來的投資，希望能培養香港青少年的國家觀念、香港情懷和世界視野。