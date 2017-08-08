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﻿立秋酷熱警告高掛見35℃

2017-08-08 列印
　　昨日是二十四節氣中的「立秋」，標誌着秋天的來臨，但現時盛夏卻未願退下來，本港昨日酷熱天氣警告仍高掛，各區氣溫普遍高達攝氏三十三度，多區包括將軍澳、元朗、上水、石崗和赤鱲角更升溫至三十五度。

  而據天文台資料顯示，最熱的立秋是二○一五年，氣溫高達三十六點三度。

　　天文台預測，今早局部地區有驟雨，日間天氣仍然酷熱。

  市區最高氣溫約三十三度，新界再高一兩度，展望隨後數日大致天晴，周三及周四早上有幾陣驟雨。
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