﻿落馬洲三車串撞 一死18傷

落馬洲今晨發生致命交通意外，最少釀成一死十八傷。今日凌晨近一時許，一輛七人車沿落馬洲新田公路駛至米埔段，與一輛貨櫃拖頭及旅遊巴相撞。現場消息稱，旅遊巴司機拋出車外當場死亡（小圖）。大批救援人員到場施救，消防處派出多輛救護車將傷者送院。



意外現場為落馬洲新田公路近米埔段青龍村對開。初步消息稱，事發時，一輛七人車沿新田公路向上水方向行駛，至上址突然失控，先後與一輛貨櫃拖頭和一輛旅遊巴連環相撞，三車互有損毀。



旅巴司機拋出車外



由於衝力猛烈，旅遊巴司機拋出車外，明顯死亡，另有至少十八人受傷，大部份傷者為旅遊巴上的乘客，他們傷勢不算嚴重，事後被扶離車廂，坐在地上等候救援，其他駕車人士見狀報警。



警方聯同消防處人員，以及多輛救護車趕至現場救援，相繼將傷者分別送往多所醫院治理，警方封鎖現場調查意外起因，至今晨二時尚未解封。