﻿警方拘299人包括骨幹 元朗大反黑 區議員鄧勵東被捕

警方「無間道」反轉元朗，一舉擒拿近三百名黑幫份子，包括多名骨幹成員及綽號「田雞東」的現任元朗區議員鄧勵東！警方昨晨根據臥底探員的情報，掩至元朗多個地點，拘捕二百九十九名疑有黑幫背景的男女。行動中，警方檢獲大批數簿、避孕套、攻擊性武器、現金及少量毒品。警方稱行動繼續，不排除有更多人被捕。



新界北總區反三合會行動組第一隊高級督察譚子偉表示，警方為打擊活躍於新界北的黑幫，派出臥底探員滲入區內黑幫，經約一年蒐證。探員任臥底期間日夜顛倒，又忍受黑幫成員猜疑，甚至受襲擊，仍不負眾望，查出重要情報。



搜桑拿室賭檔酒吧



該卧底探員發現，多名黑幫骨幹成員不時在一間桑拿浴室會面，該地點以桑拿浴室為名，實質有技師向熟客提供色情服務。警方遂於昨晨展開代號「火石」行動，「放蛇」搗破該桑拿浴室，當場拘捕十八人，被捕者涉嫌管理及協助管理色情場所。警方檢獲大量安全套、數簿及約六萬元現金。



其後新界北總區反三合會行動組及重案組，連同元朗、大埔及屯門區機動部隊、特別職務及快速應變部隊，展開代號「飆風」行動，依據臥底情報，突擊搜查元朗區內六間無牌酒吧及四個非法賭檔，合共拘捕一百二十九男及一百七十女，年齡介乎十四至七十歲。當中包括一名未成年人士、五十四名持雙程證來港的內地人士、五名持泰籍護照人士及四名黑幫骨幹成員。



警另拘三骨幹成員



消息指，被捕黑幫骨幹成員，包括「囝囝」、「寸仔」及「日本仔」等三人，另外現任元朗區議員、綽號「田雞東」的鄧勵東亦落網。被捕二百九十九人涉多項罪行，包括「自稱三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「管理三合會社團」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「嚴重傷人」、「擅取交通工具」、「串謀打劫」、「清洗黑錢」、「販賣毒品」、「經營賭博場所」及「無牌賣酒」等。



行動中，警方檢獲少量懷疑氯氨酮，以及牛肉刀、水喉通等攻擊性武器。警方稱，相信行動已大大打擊活躍於新界北的黑社會組織，以及他們的收入來源。有關行動仍然繼續，不排除日後有更多人被捕。