﻿警查假文書案 女校長呼冤 教局證興德學校有「影子學生」

屯門小學「興德學校」被揭有二十九名整年缺席的「影子小學生」，涉濫用政府資助及避過縮班，消息更指有人偽造教師聘用文件。該校長陳章萍昨天落淚回應，否認指控，稱受委屈。教育局局長楊潤雄指，證實該校有「影子學生」，違反規定。



教協今年二月協助興德學校逾十名教師去信教育局，投訴該校，於前年和去年分別有九名及二十名全年缺席的「影子學生」，首批「影子學生」考試成績被標示為「缺席」，卻順利升班，疑有人藉以獲取資助津貼及避過縮班。



29人全年缺席



投訴又指有人偽造教師聘用文件、要求教師每請一日病假須交三百元或六張餅卡、在教員室及茶水間安裝閉路電視、又要求教師到深圳派傳單，以及不理會教育局暫緩解僱兩名教師的要求。



興德學校校長陳章萍昨午在校監兼洪水橋鍾屋村前村長鍾佳榮力挺下見傳媒，聲淚俱下說感到委屈，指自己「無功都有勞」。她否認學校有「影子學生」，指有關學生因事請假，有給假紙，而大部份是雙非學童，因家庭問題未能上課，指不會因「多一人，少一人」而令資源受影響。



教育局局長楊潤雄稱，發現部份學生無上學或無考試仍升班的「影子學生」問題存在。教育局回覆指，有關興德的部份個案調查已完成，發現多項違規情況，包括曾批准多名註冊後未有正式入讀的學生，長時間保留學位但未有通知局方、未有在學生連續缺課的第七天呈報個案等。



對於被指涉嫌偽造教師聘用文件，陳章萍否認，指聘請教師各個程序均由不同同事負責，強調是「公平公開」。但警方表示，屯門警署於六月二十三日接獲一名三十二歲姓李男子報案，指屯門慶平路一學校懷疑有人使用虛假文書，案件暫列「行使虛假文書」，交由屯門警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



被指要求請假教師交餅卡



對於被指要求請病假的教師交出三百元或餅卡，陳章萍強調買西餅是老師們決定，並非學校政策。至於安裝閉路電視，是因為學校曾發生失竊事件另外，她承認有要求教師到深圳派傳單招生，但是在她上任前校內已有這項政策。



此外，教育局曾發信要求校方暫緩即時解僱兩名教師的決定，但校方四天後解僱二人。陳章萍回應，所有決定已徵詢律師意見。楊潤雄指，收到不同人士對該校的投訴，調查一直升級，近日委任多名人士加入該校校董會。校董會昨通過撤銷解僱兩位教師的決定，並成立專責小組，監督預備新學年的工作。