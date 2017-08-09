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﻿美股中段升27點

2017-08-09 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二二一四五點，升二十七點；納指則報六四一○點，升二十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點○五港元，跌零點三港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點三二港元，跌零點一三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十一點二美元，跌三點五美元；紐約期油則報每桶四十九點○六美元，跌零點三三美元。
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