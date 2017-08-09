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﻿32殘疾大學生到政府部門實習

2017-08-09 列印
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　　公務員事務局今年第二年推出殘疾學生實習計劃，來自七間本地大學共三十二名殘疾大學生參與，他們獲安排到十五個決策局和部門進行為期八個星期的實習。

　　其中一位實習生是主修英語教育的曾漪懋，她在公務員事務局法定語文事務部協助翻譯文件，認為只要有適當協助，殘疾人士同樣可勝任不同崗位。另一位在勞工及福利局實習的學生黃子倩，為局方轄下的諮詢委員會提供行政支援外，亦以用家角度在促進殘疾人士就業等提供意見。

　　公務員事務局局長羅智光指，鑑於去年推出計劃後反應正面，今年將實習名額增加六成。他認為，計劃可協助殘疾學生在投入職場前作好準備，亦讓政府部門人員親身了解殘疾人士的天賦和潛能。
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