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﻿拍賣會展胡蘭成墨寶

2017-08-09 列印
■一幅為胡蘭成唯一親筆所書的《桃花詞》。
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　　才女張愛玲前夫胡蘭成是一位文學家，其所著的《今生今世》描寫了他與包括張愛玲在內六名女子的愛情故事。香港普藝拍賣公司本周六將舉行拍賣會，其中一幅為胡蘭成唯一親筆所書的《桃花詞》。《桃》收錄於《今》開篇：「人意爛漫，只向桃花開二分。星辰欲語，潮聲不平。舞浦安，歌承慶，女子十五天驕矜。」

　　拍賣品由胡爵興提供，他五、六十年前在日本跟胡蘭成見面並獲贈墨寶，後來裱成掛軸，並請其任職《星島日報》的兄長胡爵坤題簽。負責人莊志崗指，拍賣品底價為八千元，預料會以六萬至八萬元成交。
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