﻿ 兩著名湖景乾涸 九寨溝7級地震 港旅團急煞停

四川九寨溝景色優美，吸引不少香港人。當地正值夏天旅遊旺季，前晚突然發生強烈地震，截至昨晚十時，最少十九死三百四十三傷。當晚兩個香港旅行團共四十人已返回酒店，經歷建築物猛烈搖晃一刻，其中一個團下榻的九寨天堂洲際大飯店破損嚴重，一片頹垣敗瓦，掘出五具遺體，幸所有港人無恙，全部安然撤出九寨溝。當局估計未來還會發生餘震。本港二十四個旅行團決定取消往當地，共四百多名旅客受影響。



四川九寨溝周二晚上九時十九分發生黎克特制七級強烈地震，震央接近四川阿壩州九寨溝縣附近，震源深度二十公里。事發時共有四萬七千名遊客在區內，當局緊急疏散他們，所有人昨晚已撤出地震區。



本港入境事務處截至昨午二時共接獲三十九名港人或其家人求助，其中早前與家人暫時失聯的港人個案，入境處已聯繫當事人或其家人，確認所有在九寨溝的港人已抵達安全地方。



入境處確認所有港人安全



前晚親歷地動山搖的兩個香港旅行團，一個屬新華旅遊的二十一人團，旅行社總經理蘇子揚指，地震時團友身處當地喜來登酒店，昨天經陸路返回成都，擬按原定行程到都江堰過夜，明日將返港。另一個為永安旅行社的十九人團，前日剛抵達九寨溝便遇上地震，事發時團友入住九寨天堂洲際大飯店，昨天經陸路離開九寨溝，撤到成都。該酒店地震中損毀，一度有過千人被困，酒店嚴重損毀，大堂倒塌，瓦礫玻璃散落一地，救援人員在酒店內掘出五具屍體。



犀牛海棧道全毀



阿壩州政府應急辦公室昨天公佈，地震後九寨溝景區內盆景灘以上、火花海以下的地點，形成一個堰塞湖。九寨溝風景名勝區管理局表示，景區由昨日起封閉直至另行通告。據內地媒體影片顯示，景點火花海其中一部份形成堰塞湖，湖水嚴重流失，猶如乾塘。另外，色彩繽紛的五花海枯竭不少，而犀牛海對面的棧道也全損毀。本港多間旅行社取消即日起至本月底出發往九寨溝的旅行團，旅遊業議會指共有二十四團共四百一十一名旅客受影響。



昨天在北京最後一天訪問行程的特首林鄭月娥稱，對地震造成的傷亡和財產損失，感非常難過，形容香港與四川的關係緊密，兩地血濃於水，香港會一如既往協助援建工作。