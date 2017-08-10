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﻿【兒科醫生教路】訓練孩子獨自睡的4個步驟

2017-08-10 列印
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　　父母既想小朋友快些獨立卻又不捨得，其中讓孩子獨自睡就有很多意見。究竟在甚麼時候才讓孩子和自己分牀睡？孩子獨自睡又經常哭怎辦？找來兒科專科鄧秀碩醫生為父母解答疑難。請登入https://goo.gl/jbNQAP
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