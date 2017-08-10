﻿不堪被苦纏六年 教界《孽緣》夫婦申禁女教師滋擾

兩男一女教師「三角戀」，糾纏六年，猶如電影《孽緣》（Fatal Attraction）的真實版。男方狠撇情婦反遭她自爆「大肚」及要向正印「告狀」，情婦墮胎後兩年又「踩場」在兩人婚禮上自爆再次懷孕，男方不理，情婦就展開瘋狂滋擾行動。「花心男」轉行做證券交易員，仍受情婦騷擾，他忍無可忍，入稟高院要求法庭頒禁制令，禁止她踏足其工作地方，禁止再作滋擾行為，並賠償損失。



原告夫婦莊悅嬣及湯子俊，控告女教師黎詠儀。入稟狀稱，原告兩人早在○七年約會，男方於一一年轉到天水圍一所中學工作遇上黎，發展親密關係，翌年底男方「斬纜」，同年聖誕前黎自稱懷孕，威脅男方若待她差便將自己「大肚」一事告訴莊，最後她墮胎。



闖婚禮場地稱懷孕



兩年後，黎再稱懷孕，但五個月後要與另一個男人結婚，但她九月再墮胎。黎警告湯不可終止關係，否則對其不利。一四年底原告兩人結婚，黎在婚禮會場外稱她第三次懷孕，男方不理。黎在一五年八月為湯誕下女兒，強迫他十月與她同遊台灣，否則會在湯與莊十二月蜜月旅行時「搞破壞」，又威脅稱會在首爾殺死湯。湯不斷向黎提分手但被拒。



去年開始，黎將自己與湯的裸照發給湯，持續用WhatsApp發出侮辱說話。黎和湯在四月達成協議，男方同意支付贍養費、每周定期六小時見孩子，以換取生活回復正常。同月男方轉行在潤亨創富有限公司出任窩輪交易員，仍不斷受黎短訊「攻勢」，她又上門按門鐘騷擾，連鄰居都受影響，夫婦報警求助。其後黎再次登門按門鐘及大叫，又在早上跟蹤男方到港鐵站。男方再和她訂下第二及第三份定期見面合約，但黎依然故我，繼續做出違約行為。



跟蹤男方同事追問去向



男方去年辭職，黎跟蹤其同事，強迫他們透露男方身在何處。男方另覓新工於銀行做證券服務，但黎到銀行尋找他，以短訊揚言「無論轉到那裏工作，我都可以知道你的位置，無法逃避我。」



夫婦受滋擾而蒙受金錢損失，要求禁止黎進入他們的住所、工作地方、兩名被告父母居住地方等，同時不得再用任何方法聯絡夫婦、家人、同事和學生等，也不得再經傳媒發表誹謗兩原告的言論。