﻿不堪被苦纏六年 教界《孽緣》夫婦申禁女教師滋擾

原告夫婦莊悅嬣及湯子俊，控告女教師黎詠儀。入稟狀稱，原告兩人早在○七年約會，男方於一一年轉到天水圍一所中學工作遇上黎，發展親密關係，翌年底男方「斬纜」，同年聖誕前黎自稱懷孕，威脅男方若待她差便將自己「大肚」一事告訴莊，最後她墮胎。
闖婚禮場地稱懷孕
兩年後，黎再稱懷孕，但五個月後要與另一個男人結婚，但她九月再墮胎。黎警告湯不可終止關係，否則對其不利。一四年底原告兩人結婚，黎在婚禮會場外稱她第三次懷孕，男方不理。黎在一五年八月為湯誕下女兒，強迫他十月與她同遊台灣，否則會在湯與莊十二月蜜月旅行時「搞破壞」，又威脅稱會在首爾殺死湯。湯不斷向黎提分手但被拒。
去年開始，黎將自己與湯的裸照發給湯，持續用WhatsApp發出侮辱說話。黎和湯在四月達成協議，男方同意支付贍養費、每周定期六小時見孩子，以換取生活回復正常。同月男方轉行在潤亨創富有限公司出任窩輪交易員，仍不斷受黎短訊「攻勢」，她又上門按門鐘騷擾，連鄰居都受影響，夫婦報警求助。其後黎再次登門按門鐘及大叫，又在早上跟蹤男方到港鐵站。男方再和她訂下第二及第三份定期見面合約，但黎依然故我，繼續做出違約行為。
跟蹤男方同事追問去向
男方去年辭職，黎跟蹤其同事，強迫他們透露男方身在何處。男方另覓新工於銀行做證券服務，但黎到銀行尋找他，以短訊揚言「無論轉到那裏工作，我都可以知道你的位置，無法逃避我。」
夫婦受滋擾而蒙受金錢損失，要求禁止黎進入他們的住所、工作地方、兩名被告父母居住地方等，同時不得再用任何方法聯絡夫婦、家人、同事和學生等，也不得再經傳媒發表誹謗兩原告的言論。