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﻿滋擾跟蹤舊愛 涉刑罪可判囚

2017-08-10 列印
　　有法律界人士指，香港未有就纏擾法立法，涉滋擾行為的案件，一般視乎嚴重程度，才能判斷控告哪一項罪名，例如跟蹤舊愛，可被控「遊蕩罪」，最高可被判監兩年。

　　執業大律師陸偉雄表示，男女分手後，若其中一方惡意「唱衰」舊愛，或觸犯誹謗罪，受害人可循民事索償。他續說，若涉較嚴重滋擾行為，有機會屬刑事罪行，例如以手機訊息「轟炸」舊愛，即可能干犯《簡易程序治罪條例》下的「與電話、訊息或電報有關的罪行」，最高可處罰一千元及監禁兩個月。跟蹤舊愛，則可能觸犯《刑事罪行條例》下的「遊蕩罪」，屬刑事罪行，最高可判監兩年。
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