﻿不滿遺產稅太高 新馬師曾子女上訴

已故粵劇名伶新馬師曾「祥哥」鄧永祥於九七年病逝遺下過億遺產，其子女鄧兆榮及小艾不滿稅局評遺產稅太高，指父親生前出售永祥大廈的欠債抵押予非洲肯尼亞一名商人，故認為不應將海外資產納入徵稅，上訴案件昨在高院開審。鄧兆榮供稱，經打官司與母爭產，得知父親生前投資包括金礦、酒樓、澳門葡京賭場等，惟被稅局質疑有意避開遺產稅。



祥哥次女鄧小艾及三子鄧兆榮以遺囑執行人身份，向稅局就遺產稅提上訴，據悉若成功，兩人可獲退回四千萬稅款。鄧兆榮供稱，父親在九六年因年事已高，心願是將當時市值一億一千萬元的永祥大廈分配予四名子女，負責打理租務、維修及買賣事情，遂出售給四名子女名下的公司Citywin，四人以「欠據」形式支付一億一千萬元。四名子女同年十一月向澳洲中國銀行取得五百萬澳元按揭借貸，套現為永祥大廈大翻新。



倘成功可獲退回4000萬



鄧供稱，胞姊小艾誤以為連同欠據抵押予該銀行，但○九年從一名叫Uncle Chiu得知，父親於九六年十月與非洲肯尼亞商人Salis G.投資礦場，而該欠據用作投資。鄧兆榮指家人之間從來不知道有關投資，自己兩度「飛去」肯尼亞追查。



稅局律師質疑鄧身為遺產承辦人為何沒有追回欠債：「會唔會諗緊方法避開遺產稅？」且鄧氏一家長居永祥大廈，為何冒險將債權轉讓予非洲商人，彷彿自行喪失控制權。鄧不知道父親目的，否認避稅，反問：「點解九七、九八年唔做呢？」



庭上透露稅務局評估祥哥逝世時名下資產值兩億四千萬多港元，而「祥嫂」洪金梅及子女名下的資產值七至八億，永祥大廈○三年以九千五百四十萬售給東華三院，而至今鄧氏家族仍居住在內。