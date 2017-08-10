美股中段跌65點
兩著名湖景乾涸 九寨溝7級地震 港旅團急煞停
四川九寨溝景色優美，吸引不少香港人。當地正值夏天旅遊旺季，前晚突然發生強烈地震，截至昨晚十時，最少十九死三百四十三傷。當晚兩個香港旅行團共四十人已返回酒店，經歷建築物猛烈搖晃一刻，其中一個團下榻的九寨...
2017-08-10
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周恩來專機傳遭拆骨 「暴屍荒野」多年被淘空
已故國務院前總理周恩來曾乘坐由英製三叉戟客機改裝的專機出訪多國，內地一間企業七年前購入該機，作為民間航空博物館館藏，惟內地傳媒發現，該架退役專機「暴屍荒野」多年，近日更盛傳專機已經分拆，準備運往內蒙古出售，安徽警方已介入調查事件。 該企業二○一○年購入編號50050的退役總理專機後，首先將它運到安徽省合肥市煙墩鎮，之後輾轉運到肥東縣橋頭集鎮小韓村一幅空地擺放。飛機過往七年日曬雨淋，由於缺乏保養維修，油漆嚴重脫落、機身鏽跡斑斑；飛機引擎機件淘空，裏面填滿小石塊，兩隻機翼已拆除放置一旁。 消息人士透露，該企業近日分拆準備運往內蒙古出售，公司數名股東發現後報警，制止該計劃...
2017-08-10
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北韓揚言襲擊關島 特朗普警告勿再威嚇
北韓上月兩度試射火星十四型洲際彈道導彈，美國情報部門認為，平壤當局已能夠製造安裝在導彈上的小型核彈頭，總統特朗普警告，若北韓再次威嚇美國，將面臨「前所未見的火燄與狂怒」。但朝方竟明言正考慮以中程導彈襲擊關島美軍基地，令朝鮮半島局勢不斷升溫。 美國傳媒報道，美國國防情報局最新分析結論報道，華府官員相信北韓已研發出用於洲際彈道導彈的小型核彈頭。報道指，北韓領袖金正恩目前掌控的核武數量多達六十件，較外界過往估計多出一倍，令北韓核威脅愈來愈嚴峻。 正在新澤西州私人高球俱樂部度假的特朗普周二警告北韓，勿再次威嚇美國，否則美方會以前所未見怒火回應朝方任何威脅。 北韓官方朝中社昨...
2017-08-10
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屋苑錄上車客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山海栢花園3座低層E室，面積434方呎，2房間隔，以548.8萬元易手，呎價12645元，屬市價。據悉，原業主於06年...
2017-08-10
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揚言導彈攻擊關島 北韓局勢緊張 歐美股市軟
美股周三早段走軟，杜指曾跌77點， 見22000點邊緣，科技股為主的納指更跌近百分之一，曾低見6309點。美國總統特朗普向北韓發出更嚴峻的警告，威脅會以前所未見的「火滾」行動對應北韓不斷的挑釁，而北韓則稱審慎研究導彈攻擊關島，引發市場的避險情緒升溫。紐約期金曾升近20美元，日圓和瑞郎價格造好。 杜瓊斯工業平均指數其後見22013.07點，隔日跌72.27點；納斯達克指數見6333.96點，跌36.5點。滙控美國預託證價格曾見77.51港元，較香港收市價跌0.14港元；中移動美國預託證價格曾見84.16港元，較香港收市價跌0.49港元。 今晨四時，杜指收報22048點...
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皇馬勝一籌捧盃 天價魔刀出醜
曼聯領隊摩連奴兩年夏天共斥約二億六千一百萬鎊（二十七億港元）增兵，然而該隊周二歐洲超級盃中立場遇上皇家馬德里完全捱打，身價合共一億六千四百萬鎊的保羅普巴和盧卡古表現遠不如身價，結果紅魔負1:2，「狂人」也自認技不如人。 卡斯米路二十四分鐘開紀錄，艾斯高換邊後七分射成2:0。紅魔六十二分鐘由盧卡古門前補射破蛋仍見負，成為「銀河艦隊」教練施丹上任十九個月奪第六冠的犧牲者，即使連續兩年夏天擴軍揮金如土，但英超開季前被一盆冷水照頭淋。 盧卡古全場只有執雞一球較可取，上半場身處越位位置卻不自知破壞了隊友安達靴里拉發動的反擊，下半場曾離門六碼補射一飛沖天，末段擲界外球又犯規。中...
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迎接開學 家庭MPV新話題
9月開學前夕，又是本地家庭MPV市場旺季開始，適逢近期三款熱賣車型經過改良或大轉款，賣點多多，促成開學換車意欲。 文：彭志揚 圖：William Noah：全面優化 改良版豐田Noah分開八座Adv...
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《3日2夜》狂Show靚Body 張曦雯簽生死狀玩死亡遊戲
TVB新一輯嘅旅遊節目《3日2夜》上周六播出，打頭陣介紹地點係馳名度假勝地毛里裘斯，首位現身索女主持係身材fit到爆，三圍34.5C、24、34.5嘅前華姐張曦雯(Kelly)。節目一向主打「咪神」加...
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社論——減派遮袋防「膠災」
香港實施膠袋徵費多年，濫用膠袋情況依然，每逢下雨，商場派發雨傘小膠袋，用完即棄，加上食肆和超市供包裝食物的薄膠袋，都不屬徵費範圍，市民照用如儀，兩個例子都顯示，寓禁於徵，不能解決濫用膠袋問題。 炎夏多風雨，商場入口例必放置雨傘膠袋機，供人取用，防滴水令人跣腳，有其作用。然而，這些小膠袋在使用不久後掉棄，沒有重複使用的機會，不聞有人回收循環再造。 一個環保團體派員巡視全港三十五個商場、商廈，以及十八個政府設施，調查取用雨傘膠袋情況，發現近九成均於雨天提供雨傘膠袋，調查員在每一處所逗留四十五分鐘，見到平均每分鐘便派出一個雨傘膠袋，最高峰時一個大型商場就派出近三百個膠袋。以此推算...
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唱錯不止霧之戀
暑期撰文有時索盡枯腸，昨文既已忿開了話題講唱錯歌詞，今日繼續。譚詠麟的《霧之戀》與《夏日寒風》錯得經典，今已欲改不能。是以近來他與許冠傑的合作，在互唱對方金曲的一首Medley中，從MV畫面上的歌詞可見，亦只能將錯就錯，索性將《夏日寒風》中「閃爍暑天的汗水」改成「閃礫暑天的汗水」。但這麼一改，不知由來而單看字面，就會莫名其妙。因為中文本無「閃礫」一詞，硬要解釋便是閃亮的小石，但用石頭來形容汗水，不倫不類，反而更加不妥。 另外有兩首歌雖不如《霧之戀》與《夏日寒風》般流行，但內裏其中一字唱錯讀音，也為我印象深刻，一為葉蒨文的《這份情》，一為側田的《Kong》。前者把「兌現」的兌...
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