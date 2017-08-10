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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌65點

2017-08-10 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二二○一九點，跌六十五點；納指則報六三四三點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十七點五九港元，跌零點○六港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點二五港元，跌零點四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十七點六美元，升十五美元；紐約期油則報每桶四十九點三六美元，升零點一九美元。
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