﻿校政專家指前所未見 興德校長「缺席」 迫校董會流會

屯門小學「興德學校」校政風波愈演愈烈，警方介入調查有人偽造教師聘用文件後，教育局透露轉交警方調查該校出現二十九名「影子學生」一事。局方早前先後委派八位校董整頓校政，其中「校政專家」 雷其昌大爆，校長陳章萍曾竟告假後才「出席」校董會，以宣佈人數不足流會，直言做法前所未見。



教育局副局長蔡若蓮昨表示，已將有關「影子學生」學生註冊及剩餘學額資料轉交警方跟進。她指每年九月會派員到接近收生下限的學校「數人頭」；惟興德學校並非檢查對象。



教局將作抽查



她不排除檢視現行制度，在不滋擾學校日常運作下，在不同日子作抽查。她形容，今次屬個別事件，情況罕見，強調即使學校面對縮班殺校壓力亦不應「走鋼線」；又指解僱校長為校董會的決定，但若有人涉刑事或失德行為，局方可取消其教師的專業資格。



被稱為「校政專家」的退休校長雷其昌今年六月獲局方委任該校校董。他透露前晚通過成為開學事宜專責委員會，以及暫緩解僱兩位投訴老師的決定。他認為，局方的調查報告客觀，且有數據顯示存在「影子學生」。雷其昌又直言，校方情況令人「嚇親」，憶述七月三日抵校參與校董諮議會時，有三十多個老師聯署，亦有一批家長抗議，聲稱不希望十二位投訴校政問題的老師繼續任教。及後在七月十三日舉行首場校董會會議，十六位校董當中，連同獲授權投訴者有十人，而校長陳章萍卻請病假「現身」，但「唔出席會議」，並宣佈人數不足三分二流會，「呢個咁有趣嘅現象，係我呢生人之中處理咁多校董會係第一次見」。



根據《小學概覽》，興德學校班數自一五年開始急增，由一二學年僅開九班，至一六學年達二十四班，即屬「大校」；除了能獲取額外津貼，以現時教師薪級表計算，校長職位可升至「一級小學校長」。「二級」薪酬由約六萬七千至八萬元，而「一級」薪級點較高，由七萬七千至八萬八千元。



