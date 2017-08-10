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日報新聞 > 港聞

﻿25歲女子染登革熱 曾到訪越南

2017-08-10 列印
　　本港再爆登革熱個案！繼日前有高鐵工人確診患登革熱後，再有一名女子證實患上登革熱，她在潛伏期間曾到訪越南，但兩名患者住所僅一街之隔，作為預防措施，衞生防護中心決定暫列個案為本地感染處理。

與首患者住所一街之隔

　　該名女病人二十五歲，過往健康良好，居於太子界限街民興大廈。自本月二日起出現發燒、頭痛、肌肉痛、眼窩後疼痛及皮膚出疹等病徵。

　　她先後於八月三日向一名中醫求診，之後再分別轉向兩名私家醫生求診。前日獲轉介往伊利沙伯醫院，入院接受治療，並證實患上登革熱，目前情況穩定。



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