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﻿美心澄清：無換取月餅活動

2017-08-10 列印
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　　距離中秋節尚有約兩個月，但昨日，多個WhatsApp群組卻瘋傳一段短訊，稱美心為慶賀六十周年及連續十八年銷量冠軍，免費送出紀念版月餅。該訊息（見圖）稱本港身份證有「六十」及「十八」兩組相連數字，或身份證姓名有「美」或「心」字的市民，可在本月十四日至九月四日間，於美心月餅Pop-up Store@Fashion Walk免費換取「美心六十周年紀念版月餅」。惟有關短訊實為美心去年六十周年舉辦的活動，疑有人惡作劇將有關圖片在WhatsApp群組散播。資料顯示，美心集團於一九五六年成立，故至今已是六十一年歷史。美心集團發言人亦指，該公司今年並無相關活動。
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