﻿重案組搜興德 取「影子學生」文件 校長「潛水」

屯門興德學校被揭有近三十名「影子學生」，疑有人使用虛假文書騙取政府資助。屯門警區重案組昨午首度派員到學校蒐證，取走該校學生申請留位記錄等文件。消息指，探員暫未能聯絡到校長陳章萍。校董會昨天發現教職員升遷記錄有不正常地方，包括有職員竟「三年升三級」、「做咗一年就升行政」。



屯門警區重案組昨下午三時許派員到校內蒐證，將三箱文件抬上客貨車後離去。由教育局委任的校董雷其昌表示，重案組在校董陪同下，取走包括學生申請留位的記錄文件，數量相當多。被問到探員是否取走陳章萍的電腦伺服器，雷其昌未有正面回應，僅稱此屬傳聞。有報道指，早前已有人拆走陳章萍電腦的硬碟。



校方聘教師涉偽造文件



據悉，屯門重案組調查興德學校疑有人行使虛假文書的案件，案情涉及該校去年聘用一名未註冊教師時，校方提交三名負責面試教師簽署的文件疑造假。消息指，教育局早前向陳章萍發警告信，要求陳章萍下周一親身出席會議或以書信形式解釋有關她涉嫌違反教師操守。據悉，教育局在信中羅列陳章萍多宗嚴重違規或異常情況，包括未有呈報缺課個案、浪費珍貴學位資源、行政安排有違專業考慮、安排教師調堂到深圳灣口岸派傳單招生等、濫用職權及多次不合理地向老師發出口頭警告等。



有職員離奇「三年升三級」



雷其昌昨午出席校方的開學事宜專責委員會，他又指一般學校會於八月二十日左右開會籌備開學，但陳章萍昨天繼續請病假，缺席會議，沒有提出相關議程。會後他透露，翻查教職員升遷記錄時發現有不正常地方，包括有職員竟「三年升三級」、「做咗一年就升行政」，正審視有關的資歷及晉升程序等。



馮偉華指校方裝監控系統



教協會長馮偉華昨天出席電台節目表示，早前接到興德教師投訴指，校方安裝大量備有錄音功能的閉路電視。兩、三年前離職興德的陳老師（化名）亦在節目上透露，早年因有工友安裝閉路電視時「試咪」，而暴露儀器備有錄音功能，事後該工友更被陳章萍召見責罵。



馮偉華另指，有數名教師曾因興德的長期管理問題，造成困擾，而需要接受精神科治療。



另外，市民李先生昨天致電電台，指女兒在興德就讀，有一次有教師因私人問題而把考試延至放學後舉行，女兒因約了媽媽買書及校服，向教師表達不能參加，有人跟其女兒說：「你唔考當你零分啦，你以後唔使考啦，你唔好返學啦。」李先生坦言，沒有信心興德改善管治問題，直言如開學後情況沒好轉，會安排女兒轉校。對於相關指控，記者致電興德，接電話職員自稱是「打雜」，其他職員已下班，待今日才能回應。