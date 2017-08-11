﻿被控兩罪准保釋 張震遠涉騙3000萬即捕即提堂

行政會議前成員兼前商交所主席張震遠昨早遭警員上門拘捕，指他與商交所前財務總監蔡達英，向證監會隱瞞公司財務狀況，各被控一項串謀詐騙罪；張震遠另涉欺詐一間財務公司，意圖誘使對方交出三千萬元，被多控一項欺詐罪。案件昨午在東區法院提堂，兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至本月二十四日轉至區域法院提訊，兩人各准以五萬元現金保釋外出。



警方昨早七時分別到張震遠（五十九歲）位於跑馬地的住所以及蔡達英（四十八歲）位於柴灣的住所，把兩人拘捕並即時落案檢控。張及蔡各被控一項串謀詐騙罪，而張另被控一項欺詐罪。兩人由警車押送到東區裁判法院，案件昨午二時半提堂。久未露面的張震遠，較以往消瘦，表現冷靜，不時仰望；其妻有到庭旁聽，她不時皺眉頭，顯得憂心忡忡。



商交所前財務總監亦被控



兩名被告在庭上以英語說出明白控罪：「Yes, I understand」（係，我明白）。控方共有四十二名證人，包括多間銀行的職員、四名證監會人員等，又指控罪嚴重，申請將案件轉至區域法院審理。兩名被名暫時毋須答辯，分別獲准以五萬元保釋，其間不准離港及不可接觸控方證人。案件正式押至本月二十四日提訊。張離開法院時全程微笑，並無回答記者提問，在數人護送下登上七人車後離去。



控罪指，兩名被告涉於一二年五月至一三年五月期間，串謀詐騙證監會，不誠實地隱暪或沒有披露商交所財務狀況的重要資料，以致證監會沒有就給予商交所在香港提供自動化交易服務撤回認可。另一項欺詐罪則指控張震遠，涉於一三年四月十二至十七日期間，向佳富達財務的吳海璇虛假地表示，由張全資擁有的新效控股有限公司的整體持股，並未質押予任何其他人或作為扺押品，意圖詐騙及誘使佳富達交出三千萬元。



前「公職王」消瘦 表現冷靜



張震遠以往有「公職王」的稱號，他於九三年出任中策組全職顧問，兩年後擔任土地發展公司（市建局前身）董事，○七年出任市建局主席。一二年，張協助梁振英參選特首，出任其競選辦主任，一度放下所有公職，被稱為「頭號梁粉」。梁當選後，張獲邀出任行政會議成員，先後獲委多項公職，即使其在市建局出任主席六年，按慣例要換人，但政府以人事理由，容許張留任多兩年。惟其商交所一三年惹上官非後，他主動辭去所有公職。