﻿警查商交所財務 官曾點名指可疑

一三年五月張震遠創立商交所，並出任主席，但運作入不敷支而「爆煲」，交回營運牌照予證監會，警方隨即就商交所財務涉違規展開調查。其後由警方商業罪案調查科接手，在尖沙咀一間酒店拘捕三名男子，並搜出三十二份虛假文件。三人最終被裁定管有虛假文件罪成，分別被判囚兩年半至三年不等，法官在其中一名被告判案時，曾點名指張震遠有可疑，要求警方跟進。



商交所於一四年被正式清盤，翌年四月張未能向債權人償還合共一億二千萬元欠款，被高院頒令破產，破產令至今仍生效。張因拖欠一名商交所前員工近三十四萬元薪金，裁判官批評張居於月租十六萬元的淺水灣舊居，卻不優先考慮支薪，認為他並無真誠悔意，判他入獄六周，其後張上訴得直，改判一百六十小時社會服務令。