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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌129點

2017-08-11 列印
  美朝關係緊張，投資者避險情緒高漲，美國周四股市急挫，杜指中段報二一九一九點，跌一百二十九點；納指則報六二五四點，跌九十七點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十五點七八港元，跌零點七二港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點二五港元，跌零點七五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百八十七點四美元，升八點一美元；紐約期油則報每桶四十九點九美元，升零點三四美元。
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