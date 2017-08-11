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﻿兩新沙士疑似患者直通車抵港

2017-08-11 列印
　　內地有疑似感染中東呼吸綜合症（新沙士）人士來港。港鐵公司昨晚公佈，一名外籍男子及一名外籍女童昨晚六時許乘坐Z815班次城際直通車由廣州東／常平抵港，兩人在經過紅磡站港口衞生處時出現疑似新沙士徵狀，被送往醫院作進一步跟進。港鐵表示，會與衞生防護中心保持聯繫。

　　港鐵發言人表示，已安排清潔工友在紅磡站消毒，而在接獲港口衞生處通知兩名疑似患者之前，相關直通車已接載另一批乘客離開，故即時通知內地有關單位，指示車上職員暫停使用兩人曾坐過的第七卡車廂五十一及五十七號座位。
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