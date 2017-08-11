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﻿何鴻燊基金會贊助 86學生赴京參與航天營

2017-08-11 列印
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　　八十六名港澳台及新加坡中學生，在何鴻燊航天科技人才培訓基金會贊助下，早前參與在北京舉行的「夢想航天 情繫中華」航天夏令營，了解中國航天事業發展。

　　夏令營在上月十六日至二十二日舉行，學生到過中華航天博物館、科學院遙感與數字地球研究所、資源衞星應用中心、中國空間技術研究院等參觀，又遊覽北京名勝古蹟。基金會秘書長蘇樹輝表示，基金會一直致力於航天科技人才的培育工作，特別着重啟發青少年對航天科技的興趣，夏令營舉辦至今已是第二十四屆。對同學能通過理論與體驗並重的活動模式，在輕鬆互動環境下學習航天知識，他感到欣喜。
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