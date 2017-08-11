﻿曾健超須否懲處 社工局未有定案

社會工作者註冊局紀律聆訊委員會今年六月裁定身為社工的曾健超行為違紀，建議「釘牌」半年作為懲處，但委員會昨日再就事件開會討論時，仍未能作出正式決定。社工註冊局主席倫智偉解釋，由於是次案件未有先例，必須審慎處理，但以保密為由，拒絕透露其他詳情。
民間團體「政中香港人」近二十人到場示威，要求局方盡快向曾健超「釘牌」，維護公眾對社工專業的信心，又批評局方仍未作出決定是效率太低，不排除會再到局外請願抗議。
屯門興德學校被揭有近三十名「影子學生」，疑有人使用虛假文書騙取政府資助。屯門警區重案組昨午首度派員到學校蒐證，取走該校學生申請留位記錄等文件。消息指，探員暫未能聯絡到校長陳章萍。校董會昨天發現教職員升...
2017-08-11
美國發生針對華人華僑的電話騙案，騙徒將電話號碼偽裝為中國駐三藩市總領事館（見圖）總機號碼，提醒當事人護照或簽證過期等情況，要求當事人轉帳匯款到指定帳戶繳納費用。總領館提醒華人華僑提高警惕，切勿輕信騙徒，有疑問應立即報警。 中國駐三藩市總領館周三表示，近日接獲逾二十名三藩市、洛杉磯、沙加緬度等地區華人華僑查詢電話，表示接到懷疑偽裝總領館總機撥出的電話，提醒當事人護照或簽證過期、被國際刑警組織通緝等情況；當事人按語音提示按鍵操作，或回撥其提供的電話號碼後，對方要求當事人轉帳匯款到指定帳戶繳納費用。 訛稱當事人護照過期 除駐三藩市總領館，駐紐約、洛杉磯、加拿大蒙特利爾...
2017-08-11
美國執法部門繼續調查總統特朗普團隊涉嫌通俄事件，聯邦調查局人員周三搜查特朗普前競選經理馬納福德名下一處物業；此外，聯調局上月亦突擊搜查馬納福德弗吉尼亞州寓所，檢走文件等資料，配合特別檢察官調查工作。 聯調局人員周三搜查馬納福德名下一處物業，馬納福德發言人證實有關消息，並表示馬納福德一如既往配合當局調查工作。 美國傳媒亦報道，聯調局上月二十六日黎明時份亦突擊搜查馬納福德弗吉尼亞州寓所，檢走稅務文件、外國銀行交易記錄等資料，配合特別檢察官米勒調查工作。 馬納福德曾任特朗普競選經理，惟牽涉入洗黑錢、私通外國醜聞，去年大選初期已退出競選團隊。特朗普長子唐納德早前揭發私底會見...
2017-08-11
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，祥益分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園2座低層D室，面積498方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，以473萬元購入作自住之用，呎價為9498元，屬市場價...
2017-08-11
北韓局勢轉趨緊張，北韓表示部署向關島附近海面發射導彈，美國聲言重重還擊，雙方隔空罵戰，令環球金融市場繼續動盪。美股杜指再度失守22000點關口，一度下挫173點，報21874點；納指亦大跌過百點，失守6300點水位。 杜瓊斯工業均指數收市報21844點，跌204點；納斯達克指數收市報6216點，跌135點；至於標普500指數則收報2438點，跌35點。滙控（005）美國預託證價格報75.41港元，較香港收市價跌1.09港元；中移動（941）美國預託證價格報86.20港元，較香港收市價跌0.80港元。 杜指失守兩萬二關 梅西百貨（Macy's Inc.）上季...
2017-08-11
今季英超破天荒在周五開鑼，阿仙奴於酋長球場擺下擂台迎戰李斯特城。槍手剛擊敗車路士勇奪社區盾士氣大振，兩名新兵哥拉辛拿斯和拿卡錫迪又蓄勢待發，料可順利取得開門紅。不過他們近三季聯賽主場鬥狐狸俱小勝一球，今仗勢難逃宿命，敲讓球主客和「-1」「和」。 兵工廠周日剛於社區盾先失一球，但憑客串中堅的新援哥拉辛拿斯頭槌破網，法定時間1:1逼和車路士，最終互射十二碼勝4:1捧走這項季前錦標。 兩大新兵開齋示威 該隊翼鋒禾確特矢言這場勝仗令他們對今晚英超揭幕戰信心大增：「我們已經準備就緒迎接新球季，今季對球隊來說實在太重要。不過我們在去季尾轉踢三後衞陣式，表現不俗，可望將強勢延續到今季。...
2017-08-11
香港人追求健康生活，不少人開始茹素，因此坊間素食店愈開愈多。尖沙咀厚福街新店2DP，以蔬菜及豆類製成素漢堡，賣相及味道都像牛肉漢堡，水準非常高，加上自家製茶味雪糕，成為茹素者開餐的熱點。 文、圖：朝朗...
2017-08-11
近年狂吸金嘅阿Bob（林盛斌），年賺過千萬又坐擁半億身家，育有三名小公主外，又成功追到個仔，成幸福人辦！惜大肚妻冒險佗B，患上妊娠糖尿，日打四支針，老公勁心痛。加上阿Bob主持嘅新節目《BigBoys...
2017-08-11
屯門興德學校爆出校政醜聞，已披露的事例，令人震驚。校方管理層涉嫌胡作非為，儼如獨立王國。警方重案組昨直搗該校蒐證，公眾期望徹查違法者，並繩之於法，而教育局須加強及革新審核學校機制，了解「興德」是否只是學界亂象的冰山一角。 興德學校被揭校政管理極度混亂，並非一朝一夕的事，導火線是兩名教師不滿被解僱開始，向教育局求助，隨後對該校校長的投訴，愈來愈多，終於紙包不住火，傳媒揭露校方有人涉非法行為，包括以「影子學生」騙取政府資助，甚至製作「假成績表」讓「影子學生」升班，連教師的聘用文件亦疑為偽造。公眾有理由懷疑，興德學校的問題並非只涉個別人士，有可能是集體行為。 根據現行教育條例，辦...
2017-08-11
梁家俊本已於上周日復課操馬，但日前他再到醫院作檢查，確保身體完全無礙後，至昨晨才重新投入工作。連續為多駒出試後，他收操時透露今季已為自己訂了四個目標，希望在不斷努力之下，能夠一一達成。 雖然梁家俊乃上...
2017-08-11