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﻿曾健超須否懲處 社工局未有定案

2017-08-11 列印
　　在「七警案」中因襲警及拒捕而被判監五星期的前公民黨成員曾健超，早前被社工註冊局裁定有關行為令社工專業聲譽受損，違反專業操守，但轄下紀律聆訊委員會昨日第二度開會，仍未能就其懲處作出決定。

　　社會工作者註冊局紀律聆訊委員會今年六月裁定身為社工的曾健超行為違紀，建議「釘牌」半年作為懲處，但委員會昨日再就事件開會討論時，仍未能作出正式決定。社工註冊局主席倫智偉解釋，由於是次案件未有先例，必須審慎處理，但以保密為由，拒絕透露其他詳情。

　　民間團體「政中香港人」近二十人到場示威，要求局方盡快向曾健超「釘牌」，維護公眾對社工專業的信心，又批評局方仍未作出決定是效率太低，不排除會再到局外請願抗議。
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