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﻿村屋天台半夜火警60村民驚醒逃生

2017-08-11 列印
■天台火光熊熊，冒出大量濃煙！
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　　天水圍村屋發生火警！昨凌晨石埗村一座村屋天台，疑因插頭短路起火，波及大批雜物。火勢一發不可收拾，報警後消防到場疏散約六十名村民，幸事件中無人受傷。未幾消防接報到場，花約半小時將火撲滅。經調查後，相信起火原因無可疑。

　　現場為天水圍石步路石埗村一座三層高的村屋，其中三樓由一戶姓曹五口之家租住，其平日會將衣物、家具等雜物放置在天台。昨凌晨近二時半，五十八歲男戶主聽見上方傳來「霹拍」異聲，察看時驚見天台冒出大量濃煙，現場火光熊熊，並傳出爆炸聲，他跑上天台嘗試救火。但天台門卻無法開啟，唯有着家人奪門逃生及報警。村內約三十九男二十一女亦須疏散，幸無人受傷。

　　消防到場出動一條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，約半小時後將火撲滅。經調查後，相信插頭短路肇禍，起火原因沒有可疑。
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