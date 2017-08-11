﻿「機」會無窮 投資專業器材設置舞台 迎電競商機網吧起死回生

電競音樂節曲終人散，但本港的電子競技熱潮卻愈燒愈旺，更為近年生意沉寂的網吧帶來一線生機。有網吧數月前投資四百萬元轉型為電競館，設千呎舞台，盼藉此翻身；亦有機迷開設小型電競練習房，開業不足一年，場地已不時爆滿。更有電競業界正籌備於年底成立業餘聯賽，目前正積極組隊，劍指亞運參賽資格。



陽光網絡於三個月前投資四百萬元，把佔地五千呎的旺角總店改裝為電競館，二百台電腦配備總值逾萬元的電競級鍵盤、滑鼠和熒幕。行政總裁楊嘉柱指，提供電腦硬件之餘，亦會劃出千方呎對戰舞台，方便日後自行籌組比賽，或借出場地予遊戲商、電腦廠商舉辦直播比賽及產品發佈會等。電競館將於一個多月後開幕，他估計生意額將較現時增加三分一，更有望於九個月內增加兩倍，期望三年內開設二十家電競館，相信投資絕對值得，「以往網吧硬件、服務和裝修都不夠好，收費便宜是理所當然的，如今我們提供高質配備和環境氣氛，收費亦將由每小時十二元，調升至二十元。」



機迷開設練習房



除了老牌網吧轉型之外，機迷Kenji Wong亦看準電競練習房的需求，於今年初租用二百多方呎的單位開辦「Gaming Squad」，購入五部價值萬元的電競級電腦供戰隊團練，「相比網吧，練習房會是一個較寧靜的空間，讓戰隊專心討論策略、調整技術細節。」暑假期間，其練習房晚間時段更幾乎天天爆滿。



Kenji直言，電競練習房於台灣、南韓等地非常盛行，從其創業經驗可見本地需求龐大。此外，他同時亦有經營電競戰隊及實況隊，賺到廣告費之餘，也贏得機迷關注，現階段亦正尋找投資者，盼能擴大練習房的規模。



香港電競總會會長周啟康認同，電競興起給予網吧起死回生的機會，他指出，內地及南韓的網吧多年前已紛紛轉型，加入電競元素，認為本港網吧亦可參考外國的成功經驗，着手培訓人才參加亞運。



組隊參與2022年亞運



亞洲奧林匹克理事會早前宣佈，二○二二年的杭州亞運會將會引入電競為正式比賽項目。周啟康表示，正籌備於本年底舉行本港非職業電競聯賽，為亞運做準備。他指，過去本港籌辦的大型比賽以淘汰賽為主，歷時較短，而聯賽則要求一定數量的隊伍定期作賽，並以勝出場數最多的隊伍為最終勝出者，但坦言，現時除了要取得遊戲商授權外，亦要處理選手合約等的問題，「聯賽一打就最少兩三個月，需要有一定的薪金或補助金。」



