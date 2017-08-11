﻿青黃不接 三天培訓搵命博 單揸拖車

沙田上周五發生嚴重車禍，拖車司機被撞後命危，外界同時關注拖車業界的質素。有行內人不諱言，拖車司機安全意識甚低，更有公司大舉聘請「P牌仔」擔任司機，甚至僅接受兩、三日「培訓」便獨自上場，成為隱藏的道路炸彈。有汽車業界人士更批評，小型公司為求節省成本，拖車使用「光頭胎」，相信意外將接踵而來。



不願具名的拖車公司負責人透露，有公司大舉聘請零經驗的「P牌仔」擔任司機，新手最短只接受兩三日「培訓」便獨自上陣。他解釋，該公司薪酬偏低，只能聘請新人，但這些新人最快只做兩星期便離職，自行買車做「單頭車司機」，埋下多個路面炸彈。



忘上安全鏈幾「甩拖」



資深拖車師傅何先生（化名）認同，新人看準拖車司機入行門檻低，駕駛較輕型的拖車毋須領有掛接車輛牌照（二十號牌），讓只得輕型貨車牌照（二號牌）的「P牌仔」，在未有足夠駕駛經驗前都可輕易入行。他不諱言生力軍缺乏經驗：「司機竟忘記繫上安全鏈，拖到地面高低不平的位置就會『甩車』；亦有司機不知重型車的車底逼力掣在哪，最後要打電話問行家。」亦有行內人批評，有新手將拖車鏈繫在交通意外車輛的損毀位置，也有人用錯方法拖車，導致汽車損毀。



香港汽車會副會長李耀培更指，拖車行內只靠師徒制傳授道路安全知識，但司機流動性高，行內充斥不熟規則的新人。他稱，有司機經常在無警察封路的情況下拖車，也不會放置雪糕筒或三角牌，增加路面危機。亦有司機為求方便，即使用來綁住車胎與拖車架的帆布變舊，甚至裂開也未有更換；拖車開動時，車架上的死車隨時滑落，容易出現人命傷亡。



從事拖車行業約二十年的陳先生（化名）稱，拖車經常出沒在車輛高速行使的馬路上，屬於高危行業，但現時不少小型公司仍在員工無培訓、缺乏安全意識的情況下營運生意。「司機無受規管，也懶理道路安全，結果司機和客人都容易出事。」他續說，在高速公路拋錨的司機應先聯絡警察封路，確保安全；細公司為求賺錢，即使客人無報警，也照樣接單。「路上其他車輛只看到拖車，無看到警察，自然不會那麼留意路況，也未必願意減速。」



細車拖重車 上坡溜後



陳又提到，不少細公司在車胎磨蝕至光滑無坑紋，仍不肯換胎，或只換二手胎。「細公司專用『光頭胎』，遇上雨天或者要上斜路時，拖車就更難控制。」他稱有公司一車走天下，單以一輛五點五噸拖車接手所有生意。「上斜路時，拖車隨時不夠扭力上坡，甚至溜後。」



