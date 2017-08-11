﻿YMCA社工營地導師 自僱合約形式聘用

繼有傳媒要求員工變自僱人士後，社福界亦爆「自僱潮」。本港社福界龍頭之一的香港中華基督教青年會（YMCA），最近被指要求個案輔導社工及兼職營地訓練導師簽署自僱合約，有受影響的營地訓練導師爆料指最少涉及約二百名導師，不再受勞保保障。YMCA承認有自僱營地導師，但強調不會影響保險補償等安排。



《東周刊》透過中間人接觸到一名目前仍在YMCA工作的自僱社工。「全職一樣，工作內容按照會方指示，例如做個案工作，又要跟更表返工，仲要幫同事補位OT！」他透露，自己目前的工作性質與其他同事相若，最大分別是不享有僱員應得的強積金、年假等福利和保障，他已致函國際基督教青年會要求介入，促請會方承認責任。



將員工變自僱，再以外判商或服務提供者的身份為原有機構效力，過往在基層行業相當常見，近年此風氣漸漸蔓延至專業行業。除了社工疑變外判，社福界另一工種營地訓練導師，也湧現這種情況。現時本港主要營舍約有三十三個，行內有舉辦營地活動的機構約二十三個，YMCA為行業龍頭，坐擁烏溪沙、將軍澳和黃宜洲三個大營地，部份戶外活動需要營地導師在場，指示參加者進行體能訓練，暑假正值黃金檔期。



上周五，記者到YMCA烏溪沙青年新村了解，現場動輒有百多名小學生加由YMCA舉辦的成長營，每人收費近二千元。



曾受聘於該會的兼職營地導師阿希，根據該刊拍攝的成長營相片指出，該日當值的除了被轉為自僱的兼職營地導師，還有多名疑似新聘的暑期工職員。他稱這批導師今年三月被會方單方面要求轉簽自僱合約（「黃約」），「話有得揀簽同唔簽，但實際上唔簽就無工開，他們都簽了，我就唔肯簽。」阿希解釋，簽約後一旦參加者發生意外，導師可能要負全責，作出賠償，相信受影響人數至少二百人。