﻿教人扮傷殘博同情 「呃公屋黨」開班傳授上樓捷徑

樓市發燒，租公屋亦大排長龍，一屋難求下，一個名叫「公屋自強協會」的組織，近日在通訊群組廣發帖文，聲稱開班傳授上樓捷徑。《東周刊》偵查發現，協會除教人扮傷殘博同情等「屎橋」外，更推介一個在內地以傳銷方式營運的網上商城，慫恿心急輪候公屋人士將超額積蓄轉移到該商城的帳戶，企圖逃避資產審查。



「如何變擠逼戶，可以細屋搬大屋？如何符合公屋資格，但亦可以增加收入？」這則由「公屋自強協會」發出的短訊，近日在多個WhatsApp群組瘋傳，聲稱每人只需付一百五十元堂費，即可參加聚會，教授上樓秘笈成為「公屋達人」。



《東周刊》記者報名放蛇發現，協會租用油麻地一幢舊式大廈的工作坊舉行聚會，門外並無協會水牌，連同記者有近十人出席，從衣着打扮推測，出席人士以基層以主。一名自稱阿Man的講師傳授一些似是而非的「上樓大法」，例如教人扮傷殘，「有個朋友平日都係拐下拐下，但一到要見房署，佢就坐輪椅！佢原本四個人住，有一個成員搬走咗，房署叫佢搬細單位。但輪椅人士需要更大居住空間，可以雙計，咁就扮跛唔使搬！」



阿Man再教在場人士向房署訛稱子女患過度活躍症或亞氏保加症，住戶人數同樣獲雙計，「唔使正式醫學報告，只要同醫生講個仔成日無時停、彈上嚟跳下跳下，想排期攞藥食，醫生就會畀張紙（轉介信）你排期睇病，排期紙已當係證明。如果一家四口，兩個仔女有病，就可以住六人單位。」



阿Man講足二十分鐘後，話題一轉：「有無見過公屋戶揸跑車出入？好多人都將啲錢拎返大陸，有些人平時住大陸，香港公屋當度假屋住，呢條橋一定得！」阿Man得戚地說：「不如加入內地『雲集品』商城做老闆，商城用大陸戶口『過數』及出花紅，增加收入之餘，房署又查唔到境外資產，唔使交富戶雙倍租。」根據介紹，「雲集品」是一個位於深圳的購物網站，售賣家庭用品、潮流服飾等。



對於有組織借上樓發財，公屋聯會主席文裕明大表震驚，認為公屋申請大排長龍，有人趁機傳授旁門左道的上樓大法掠水，影響真正需要上樓的基層人士。