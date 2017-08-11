﻿街頭藝戰士——街唱「北斗星」 棄專業尋夢

「唔係試吓，而係想用盡所有可能，努力去做。」中文大學社工系畢業生謝雅兒堅定地說，她不做北斗星，決心在流行樂壇發展。雅兒跟男朋友組成本地獨立樂隊，兩年前開始在街上賣唱，鍛煉自己的歌藝，盼終有一天遇上伯樂，由在街上唱別人的歌，晉身大舞台唱自己的歌，成就自己的經典。



記者：鄭翠碧 攝影：郭顯熙、陳浩元



現年二十三歲的謝雅兒，中學就讀Band one英中，順利考入中大社工系，她一直鍾愛唱歌，中學時在學校音樂劇中演出。她跟男朋友陳嘉銘是中學同學，嘉銘亦升讀中大，二人自一三年開始一起練歌，參加校內的歌唱比賽，至一五年七月組成樂隊「嘉銘與雅兒」，嘗試挑戰街頭賣藝，唱流行曲和自己的原創作品。



「喺東涌Busking，好多觀眾都是居民，佢哋坐樓梯聽我哋唱，又同我哋傾偈，又會買嘢飲畀我哋！」不像一般街頭賣藝者選擇旺角和尖沙咀一類熱門賣藝地點，嘉銘和雅兒稱有意外收穫：「試過有人放低鴻福堂湯券，又有露宿者將僅有嘅一堆餅送畀我哋，仲有小朋友執一堆樹葉送畀我，好窩心。」



街頭賣藝也有倒楣的時候。 「因為附近一位居民投訴，後來我們改去其他地方唱，好少再去東涌。」「我哋試過一日被警察趕三次，由旺角東、旺角，再到銅鑼灣，一日轉咗三個地方，每次都唱半個鐘左右就被警察趕，係我哋最難堪嘅一次經歷。」雖然有倒楣的時候，他倆異口同聲說極喜歡賣唱：「Busking好特別，你可以同觀眾好接近，喺佢眼神中得到好多力量。」



雅兒又提到賣唱最大的得着，是認識到一群喜歡聽他們唱歌的人，例如有一個觀眾，成為了他們的朋友，義務幫他們拍宣傳照片。他們十分有觀眾緣：「好奇妙，無論去邊都有啲觀眾好支持，例如有次喺中環，有觀眾特登揸車送我哋返荃灣studio（工作室）。仲有一個叔叔，為咗聽我吔唱歌，唔介意去偏遠地方，例如是將軍澳同科學園，令我覺得要鞭策自己（做得好）。」



事業轉型 唱廣告歌 上綜藝節目



談到賣唱的賞錢，嘉銘說收入不穩定，在東涌時十分豐厚，一晚約兩三小時，也有一千元。其後去其他地方，由百多元至五百元也有。不過賣唱不只令他們的歌藝有進步，也為他們帶來連串工作機會，不少人邀請他們到市集、嘉年華、餐廳、酒店及機場表演，更有八對新人邀請他們到婚禮上唱歌，今年初他們亦開了一個小型音樂會。賣唱起初只是因為興趣，但他倆卻意外地發現，做歌手或許可以是人生中一個選項，去年畢業至今也沒有找全職工作，只做幾份兼職幫補生計，嘗試全力「追夢」。



放棄薪高糧準的社工專業，雅兒沒有不甘心：「讀社工開心，係自己鍾意嘅科目，當時諗將來要做一個搞好多表演嘅社工，但發現自己更想成為表演嗰個人。好希望我未來嘅工作係我每朝起身都好想去做嘅事，同一份唔會放假就要去旅行嘅工。」不顧一切去追夢，嘉銘和雅兒坦言他們很幸運，未有家庭負擔，又得到家人支持。



近月雅兒工作機會不絕，唱廣告歌和微電影主題曲、為電影聲演、於陳輝陽作品展中演出，上月有機會於內地一個綜藝節目中，跟男歌手胡夏對唱，前路漸露曙光。不過她和嘉銘仍自覺音樂底子不夠好，現正學習樂理「補底」，希望提升音樂造詣，未來能成為全港最好的男女合唱組合。