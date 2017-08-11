﻿清華會計女尖子 兼顧街唱教職

黎劻宜會考奪五A，拔尖到北京清華大學讀會計，現為中學英文老師。但她兩年前開始跟朋友一起到街頭賣藝：「如果有合適機會，都想全職做音樂。」



劻宜中學成績優異，會考奪得5A，更拔尖到北京清華大學讀會計，畢業回港後做了兩年半的會計師。其後她覺得會計不適合自己，毅然「裸辭」，投身另一個專業，當中學教師，現在於中大修讀語言學碩士。



不過，劻宜擁有一個音樂夢。她小學時參加合唱團，一唱十年，中學和大學亦參加歌唱比賽，於清華比賽曾奪亞軍。她笑說當年參賽的，還有其時在清華當交流生的C AllStar的釗峰，結果釗峰拿了季軍，「非常幸運贏他一個馬鼻」。劻宜在北京時有「夾Band」、接表演，回港暫停唱歌一年，她感到苦悶，隨即再和朋友組樂隊、嘗試創作作品，並參加了一個本地音樂品牌Showoff的歌唱比賽，認識了一群於街頭賣藝的朋友，自一五年起他們便結伴到元朗及尖沙咀賣唱，通常每月一次。



派台歌月內推出



「最難忘是去年平安夜，本來在銅鑼灣希慎附近唱歌，但突然落雨，要收拾東西去時代廣場，通常這種情況下，觀眾也會散去，但竟然有約十人跟了我們過去，一起玩到凌晨三、四點，遇到欣賞你的觀眾，是很可貴的經歷。」街頭賣藝的經歷使劻宜與學生有話題，甚至有學生會一起賣唱，也有人專程來探望，「跟他們距離近了很多」。



在音樂路上作多方面嘗試，劻宜說她希望一天可以全職做音樂，她需要有「合適機會」：「收入也很重要，因為有責任要照顧屋企，如果到了可養活自己時，也可一試。」在Showoff的第三輪歌唱比賽中勝出，品牌為劻宜製作了一首派台歌曲，本月內便會推出。從街頭走進樂壇的夢想，似乎又近了一點。