﻿澳門「的士司機」自白 「不合心意就拒載」辣㷫全城

澳門Uber面對執法部門重罰，最終勁蝕逾千萬元敗走，而同時的士申請加價獲批，當局希望透過連番改變，扭轉的士業界過去的負面形象。不過，有市民擔憂Uber離場後，「截車難」情況加劇，加上近日網上流傳疑似現職司機自白，大放厥詞說「又不是做政府工，憑甚麼要我服務市民」及「不合我心意就拒載」，辣㷫全城。



《東周刊》報道，活躍全球的叫的士程式Uber，一五年十月落戶濠江備受好評，某程度解決難截的士問題，但執法部門以其非法載客作出檢控，且每張告票重罰三萬元。Uber曾指在營運首十個月，已代三百多名加盟司機支付逾千萬元罰款。而在Uber敗走後兩日，全澳一千六百輛的士開始加價，落旗加幅超過一成。



今年四月開始投入服務的合法網約車「電召的士」總經理余健龍指，加價可彌補部份成本，至於Uber退場，有機會吸引更多司機入行，「今個月起，電的一百部車便到齊，遺憾我們只有一百二十多名司機，還要維持全日服務，根本不夠司機，導致平均派車率只有三成。」他指目前電的司機平均月薪約兩萬元，最勤力的薪金更逾四萬元，具有吸引力。



Uber敗走 市民憂截車更難



但市民對Uber撤離濠江，擔心「截車難」情況加劇，認為過去幾年澳門的士違規經營情況嚴重，不應加價，亦不見得加了會改善服務。近日網上流傳一段名為「澳門年輕的士司機自白」短片，更辣㷫全城，片段所見一名的士司機，直認曾濫收車資和拒載，「三百、五百，價錢任你講」、「去些不合我心意或者堵車的地方就說唔載」。他更放肆的說：「我又唔係打政府工，憑甚麼要我服務市民！我等一個多小時，你上車十七元生意，到時邊個可憐我？」



澳門的士總商會理事長凌世豪懷疑片段真實性：「現時澳門市道並非太好，問心一句市民或旅客截車，比以往容易好多，當然我們不排除仍有違規司機，但只佔小部份。」他認為要改變行業的歪風，惟有加快修改《的士規章》，重罰違規司機。「可惜方案遲遲未出台，試問目前針對司機違規劏客，每次只罰一千元，怎會有阻嚇力。」