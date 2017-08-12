﻿專家最新評估 破壞屬「毀滅性」 九寨溝勝景難復原貌

被譽為「人間天堂」的四川九寨溝，湖光山色恍如仙境，惟經歷七級地震後，多個景點嚴重損毀。其中內地電視劇《西遊記》的取景地「諾日朗瀑布」被震塌，如今只剩一條急流，泥濘滿佈，另一著名景點「火花海」因決堤幾乎乾涸。有專家指，景點原貌已不可能完全恢復，不建議進行人工修復，以免影響其世界自然遺產的地位。



四川九寨溝地震救援黃金七十二小時昨晚已過，救援人員再發現三具遇難者遺體，包括兩具男性及一具女童遺體，令死亡人數增至二十三人，另有四百九十三人受傷。



「火花海」以下三景全毀



九寨溝風景區九二年被列入世界自然遺產名錄，自此蜚聲國際。最著名景點之一的「諾日朗瀑布」，為八六年內地電視劇《西遊記》的取景地，唐僧師徒在該瀑布上走過的一幕成為經典。經歷七級地震後，瀑布前日發生坍塌，流水大幅減少，剩下一條急流，瀑布下原本湛藍的湖水滿佈泥濘及岩石。「諾日朗」是藏族語，解作「偉岸高大」，形容極為壯觀的大型鈣化瀑布，可惜現已面目全非。



原本碧綠清澈的「火花海」地震後決堤，近四十五萬立方米湖水嚴重流失，幾乎乾涸，僅餘的湖水亦變得渾濁，昔日湖面折射陽光的閃閃的美景已不復再。「火花海」以下的景觀同樣損壞嚴重，其中「雙龍海」幾乎被沖毀、「老虎海」的邊坡受損嚴重、「犀牛海」旁的大山已滑坡，附近公路因塌山泥或大石，未能通行。



內地環保專家彭應登形容，今次地震對九寨溝原有景觀的破壞是「毀滅性」，要完全恢復受損景觀原貌已不可能，並指修復應以生態優先，盡可能避免使用人工材料及工程，保持景區的自然風格。



北京第二外國語學院教授、旅遊專家王富德指，九寨溝屬世界自然遺產，地震令景點受損；因涉及天災，也是大自然的鬼斧神工，不管美與醜，都是大自然的作品，不會影響其世界自然遺產的地位，他認為不宜進行人工修復。