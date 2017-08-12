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﻿港36旅團取消 旅社出團視乎修葺

2017-08-12 列印
　　九寨溝多個旅遊景點受破壞，旅遊業議會主席黃進達昨天表示，本港旅行社已取消本月底前出發到九寨溝的旅行團，至於未來一兩個月的情況，會視乎當地修葺再作觀察，才決定是否再組團。

　　黃進達昨天在電台節目上指，由於九寨溝不少景區已嚴重損毀，短期內須修葺。本港旅行社已取消本月底前出發、共三十六個九寨溝旅行團，不排除會有更多旅行團被取消，相關旅行社會作出適當的安排。他又說，旅行社會做兩手準備，或轉介旅客至其他景點；紅葉季節快到，他相信有不少團種可供旅客選擇。

顧客可轉團或退團

　　新華旅遊總經理蘇子揚指，暫決定取消至本月二十五日出發、共三個九寨溝旅行團，其後旅行團安排則要視乎當地景點的復修進度，受影響旅客可保留團費半年、轉到其他旅行團，或扣除手續費後取回團費。
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